محلل فلسطيني: إسرائيل وأمريكا يحاولان تشويه الدور المصري ولن يفلحا (فيديو)

أكد الدكتور ماهر الصافي المحلل السياسي الفلسطيني، أن إسرائيل وأمريكا يحاولان تشويه الدور المصري وتصغيره ولم يفلحا في تحقيق هذه الغاية الخبيثة، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول بكافة الطرق إضعاف الدور المصري لما له من دور كبير في كافة القضايا العربية وليس القضية الفلسطينية فقط.

الدور المصري واضح لا غبار عليه

وأوضح ماهر الصافي، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، مصر لها باع كبير في القضية الفلسطينية وإسرائيل لن تفلح في إضعاف الدور المصري، قائلا: "مصر شريك رئيسي ولها دور كبير وتعتبر القضية الفلسطينية قضية واحدة والدور المصري واضح لا غبار عليه وتريد انهاء الحرب المسعورة".



وتابع: إسرائيل لا تريد أن يتدخل أحد من الدول العربية فيما يجري على الأراضي الفلسطينية وتريد أن ترسم ملامح المنطقة لوحدها وتساعدها الإدارة الأمريكية حينما تتخذ الفيتو لوقف كافة القرارات بشأن القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن الماكينة الصهيونية الأمريكية لتشويه الدور المصري له اهداف كثيرة ولكن لا تريد أن تحتك بمصر.



أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز أن مدريد ستدعم أي قرار تتخذه المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالوضع في فلسطين.



وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز في مقابلة مع شبكة CNN: "بالطبع، نحن ندعم المحكمة الجنائية الدولية بنفس الطريقة التي ندعم بها محكمة العدل الدولية، فنحن نقدم التمويل للمحكمة حتى تتمكن من ممارسة صلاحياتها. طرح المدعي العام هذه القضية للمناقشة.. والمحكمة في إسبانيا ستدعم أي قرار تتخذه المحكمة الجنائية الدولية، وسيحدث نفس الشيء مع قرارات محكمة العدل الدولية. وسوف نلتزم بأي قرار تتخذانه".

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، محمد دياب إبراهيم (الضيف) ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وأعلنت اليوم النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان، معتبرة أنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود من الكفاح".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وإيرلندا "للتوبيخ"، كما استدعت السفراء الإسرائيليين من الدول الثلاث للتشاور.

وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن "إسرائيل لن تصمت عن هذا الأمر، وأن خطوات الدول الـ3 ستكون لها عواقب وخيمة".

إعادة تكليف قائد شرطة الجامعة بكاليفورنيا لسوء تعامله مع تظاهرات المؤيدة لفلسطين

أعلنت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس إعادة تكليف قائد شرطة الجامعة بمهام أخرى في أعقاب انتقادات لتعامله مع التظاهرات المؤيدة لفلسطين الأخيرة في حرم الجامعة.

وقالت ماري أوساكو، نائبة رئيس جامعة كاليفورنيا للاتصالات الاستراتيجية، في بيان صدر الأربعاء، إنه تمت إعادة تكليف قائد الشرطة جون توماس بمهام أخرى مؤقتا يوم الثلاثاء "في انتظار فحص عملياتنا الأمنية".