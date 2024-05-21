رابط التقديم في منح الوكالة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الرابط الرسمي للتقديم في منح الوكالة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة 2024.

وتوفر الوكالة الأمريكية منحًا جامعية في مصر لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات للعام الدراسي 2024-2025.

وتنفذ الجامعة الأمريكية بالقاهرة "برنامج المنح الجامعية" و"برنامج رواد وعلماء مصر" المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وتقدم عددًا من الفرص لمنح دراسية جامعية لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية الحكومية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ويتم قبول الطلاب من الشعب الثلاثة (علمي علوم و علمي رياضة وأدبي).

ويستمر باب التقديم في منح الوكالة الأمريكية الدراسية حتى يوم 31 مايو 2024.

رابط التقديم في منح الوكالة الأمريكية

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقديم في برنامج المنح الجامعية لطلاب الثانوية العامة 2024.

وللتقديم في برنامج المنح الجامعية المقدم لطلاب الثانوية العامة 2024 من الوكالة الأمريكية (اضغط هنا).

ويقدم برنامج الوكالة الأمريكية منحًا دراسية لما يقرب من 372 طالبا وطالبة والمخصص نسبة منه للطلاب ذوي الإعاقة في العام الدراسي الجامعي 2024-2025 للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في 13 جامعة مصرية حكومية وغير حكومية.

وتوزع تلك المنح الدراسية على ما يقرب من 145 منحة دراسية من خلال برنامج المنح الجامعية و227 منحة دراسية من خلال برنامج رواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتكون مدة الدراسة في منح الوكالة الأمريكية أربع أو خمس سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية (فى حالة التحاق الطالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) في مجموعة متنوعة من التخصصات الدراسية المتميزة.

ويتم اختيار الطلاب في منح الوكالة الأمريكية بناءً على مدى قوة وجودة استمارة التقديم بعد استيفائهم لمعايير القبول.

وتتيح منح الوكالة الأمريكية للطلاب المقبولين الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة ذات المصروفات والتي تكون فيها الدراسة باللغة الإنجليزية، إذ يدرس الطلاب تخصصات حديثة وغير تقليدية.