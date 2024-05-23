الصحة: استقدام خبرات أجنبية لمصر بعد إقرار قانون إدارة المنشآت الطبية (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية يدعم تقديم الخدمات الصحية للمستشفيات المصرية ويضيف للعمالة الطبية المصرية، موضحًا أن يتم السعي للاستفادة من الخبرات الأجنبية في مصر بجانب الأطقم المصرية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذا القانون وضع شروط واضحة وهي أن الخبراء الذين يأتون لمصر وموافقة النقابة عليهم يأتون بنفس هذه الشروط الموجودة في القانون والتسجيل في النقابة، ولن يكون لديهم اختلاف عن العمالة الأجنبية والخبراء الأجانب الموجودين في مصر قبل هذا المشروع.

ليس هناك خطر على العمالة المصرية بعد إقرار قانون إدارة المنشآت الصحية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن هناك شروط وهي الشهادات والاعتراف ولم يصنع لهم مسار مختلف، وليس هناك مسار تعييني مختلف عن ما كان يتم العمل به سابقًا، مؤكدًا أن هذا القانون لا يشكل خطر على العمالة الطبية لمصر، ويشكل إضافة للخبرة من خلال الاحتكاك مع كبار الخبراء الأجانب وهو أمر مفيد للأطباء في مصر.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن ليس هناك خطر على العمالة المصرية بالمستشفيات بعد إقرار قانون إدارة المنشآت الصحية، مؤكدًا أن نقابة الأطباء هم طرف في الموافقة على خبراء أجانب وتعطي الممارسة لبعض الأطباء، وهذا القانون سيزيد من عدد الأسرة بالمستشفيات.