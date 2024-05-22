سامسونج تكشف عن تلفزيونات OLED و Neo QLED 8K في ملتقى التمكين بالفن

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق أحدث سلسلة من تلفزيوناتها في السوق المصرية، والتي تشمل Neo QLED 8K و 4K وتلفزيونات OLED و The Frame، خلال فعاليات ملتقى التمكين بالفن للمراءة الذي تنظمه منظمة Artoday ، الذي عُقد في المتحف القومي للحضارة المصرية، لتسليط الضوء على مميزات الشاشات الجديدة ونقاء الصورة والخصائص المبتكرة التي تتمتع بها.

يشارك في ملتقى التمكين بالفن العديد من المؤسسات الفنية والثقافية الدولية من مختلف دول العالم، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارات الثقافة، والهجرة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والبيئة، وهيئة تنشيط السياحة، وتقوم سامسونج إلكترونيكس مصر بعرض مجموعة متنوعة من الشاشات الجديدة كجزء من فعاليات الملتقى.

قال محمد شمس الدين، رئيس قطاع التلفزيونات والأجهزة المنزلية في سامسونج إلكترونيكس مصر، إن إطلاق تليفزيونات سامسونج الجديدة خلال ملتقى التمكين بالفن، يأتي لتسليط الضوء على الإمكانيات الفنية المذهلة التي تتمتع بها تلك الشاشات، حيث تعتبر قطعة فنية فريدة تجمع بين الفخامة والرقي والتكنولوجيا المتطورة، يمكن من خلالها عرض التفاصيل الدقيقة للأعمال الفنية المختلفة، معربًا عن فخره بالتقدم الذي حققته سامسونج في مجال صناعة الشاشات، مما جعلها تحظى بثقة المستهلك وتحتل المركز الأول في مبيعات التلفزيونات في مصر، لافتًا إلى أنه سيتم طرح أحدث سلسلة من تلفزيونات سامسونج في السوق المصري خلال شهر يونيو المقبل.

وتعزز تلفزيونات Neo QLED 8K و4K وتلفزيونات OLED و The Frame تجربة الترفيه المنزلي بفضل معالج NQ8 AI Gen2 المتقدّم، الذي يمثل نقلة نوعية في تكنولوجيا التلفزيونات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يوفر هذا المعالج ضعف سرعة الطراز السابق، مع زيادة في عدد الشبكات العصبية من 64 إلى 265، مما يضمن تفاصيل مشاهدة واضحة في مختلف الظروف، كما تقدم هذه التليفزيونات تجربة بصرية مذهلة، بفضل تقنية الصور المتطورة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع تقنية 8K AI Upscaling، وAI Motion Enhancer وReal Depth Enhancer Pro ، مما يعزز تجربة المشاهدة على الشاشة الكبيرة.

ويوفر جهاز Neo QLED 8K جودة صوت دقيقة معززة بتقنية الصوت القائم على الذكاء الاصطناعي، مثل وظيفة مضخّم الصوت النشط Active Voice Amplifier Pro التي تعزل الحوار عن الضوضاء المحيطة، وتكنولوجيا تتبع الصوت Object Tracking Sound Plus التي تزامن المؤثرات الصوتية مع العناصر المرئية، بالإضافة إلى الصوت التكيّفي Adaptive Sound Pro الذي يحسن جودة الصوت بناءً

المحتوى والبيئة الصوتية للغرفة. يتميز هذا الجهاز أيضًا بوظائف الذكاء الاصطناعي التي تتفهم تفضيلات المستخدمين، مثل AI Auto Game Mode وAI Customization Mode وAI Energy Mode.

يتميز جهاز Neo QLED 8K أيضًا بوظائف الذكاء الاصطناعي التي تعكس فهم سامسونج لتفضيلات المستخدمين. عند تشغيل الألعاب، يقوم وضع اللعب التلقائي AI Auto Game Mode بتحسين المرئيات والصوت لتقديم تجربة لعب حيوية وغامرة، يقوم وضع AI Customization Mode بتخصيص إعدادات الصورة لكل مشهد وفقًا لتفضيلات المستخدم، بينما يحافظ وضع الطاقة بالذكاء الاصطناعي AI Energy Mode على الطاقة دون المساس بجودة الصورة. تتوفر سلسلة Neo QLED 8K في طراز QN800D، مع أحجام تتراوح من 65 إلى 85 بوصة، لتقديم تجربة مشاهدة لا مثيل لها تضع معايير جديدة في قطاع الشاشات الكبيرة المتميزة.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن تشكيلة سامسونج الجديدة تلفزيونات Neo QLED 4K بمعالج NQ4 AI Gen2 ، الذي يُحسن أي محتوى ليقدمه بدقة 4K، وتضمن تقنية Real Depth Enhancer Pro مما يرفع جودة الصورة بشكل كبير إلى مستويات غير مسبوقة، وتقنية Quantum Matrix تباينًا مثاليًا حتى في المشاهد المليئة بالتفاصيل، بالإضافة إلى نظام الصوت Dolby Atmos لتجربة صوتية غامرة، وتتوفر هذه الشاشات بمقاسات تتراوح من 55 إلى 98 بوصة لتلبية احتياجات مختلف بيئات المشاهدة.

بالنسبة لعشاق الألعاب، تأتي تلفزيونات سامسونج OLED بمعدل تحديث 144 هرتز، مع تقنية Motion Xcelerator لضمان حركة سلسة وأوقات استجابة سريعة، تتمتع أجهزة OLED بتصميمات أنيقة، وتتوفر بطرازين: S95D، وS90D، مع مقاسات تتراوح من 55 إلى 83 بوصة.