اندلاع حريق بمدرسة طلعت التجارية في القاهرة

اندلع حريق داخل مدرسة طلعت التجارية بنين بمحافظة القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان النيران، وجرى التعامل معها والسيطرة عليها.

حريق مدرسة بالقاهرة

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل محل مدرسة بحي بولاق.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلي مكان البلاغ وجرى فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وجرى السيطرة على الحريق.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق في مخلفات في فناء المدرسة ولم يمتد لمباني المدرسة.

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بعدد من سيارات الإطفاء، للسيطرة على حريق بمصنع أدوية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء التى تحاول السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

في سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، عاطلاً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

المشدد 10سنوات لعاطل بتهمة اتجار بالمواد المخدرة بشبين القناطر



وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 11494 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 901 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "إبراهيم أ أ"، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، ورود معلومات بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، عقب استصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين"، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات، إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

وفي واقعة أخرى ، كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية غموض واقعة تغيب ناصر الدالى مقيم بقرية قرنفيل التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بعد أن تم العثور على جثمانه مقتولا بأرض زراعية نائية وسط الجنانين، بعد أن قتله عدد من الأشخاص تعاونوا على إنهاء حياته لخلافات بينهم، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من "جميل مصطفى الدالي"، بتغيب نجله " ناصر " 46 سنة موظف عن المنزل منذ يوم منذ 17 يوما ولم يعود حتى الآن، ومقيم بدائرة المركز.

تشكل فريق بحث توصل إلى أنه من خلال أقوال والده أنه خرج من منزله مستقلا دراجته النارية ولم يعود، وقاموا بالبحث عنه في كل مكان لدى أقاربهم وأصدقائه، ولم يتم العثور عليه منذ أوائل الشهر الجاري حتى تم العثور على دراجته النارية في احدى القرى التابعة لمركز شرطة طوخ بجوار أحد المصارف المائية، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2914 لسنة 2024 إداري القناطر الخيرية.