خلي بالك من السوسة.. أهم المعاملات لتخزين القمح

يعد حصاد القمح وما بعده من تخزين من أهم المراحل في دورة القمح، حتى يصل إلينا كدقيق بعدما يتم جمع الحبوب للاستفادة منها في العديد من المنتجات الغذائية الأخرى.

هناك الكثير من يقع في أخطاء فادحة في عملية تخزين القمح وتكون السوسة هي سيد الموقف بذلك يعتمد تخزين القمح بنجاح على عدة عوامل، أهمها الآتي:

إقرأ أيضًا .. فراشة غابت عن حقول العنب.. هدير أشرف في فاجعة معدية أبو غالب





اختيار مكان التخزين:

يجب أن يكون مكان التخزين جافًا وباردًا وجيد التهوية.

يُفضل أن تكون الرطوبة في حدود 10-15٪.

يجب أن تكون درجة الحرارة في حدود 5-10 درجات مئوية.

يجب أن يكون المكان محميًا من الحشرات والقوارض.

تنظيف القمح:

يجب تنظيف القمح قبل تخزينه لإزالة أي حطام أو مواد غريبة.

يمكن استخدام منخل أو غربال لتنظيف القمح.

يجب تجفيف القمح جيدًا قبل تخزينه.

معالجة القمح:

يمكن معالجة القمح باستخدام مبيدات الحشرات أو مبيدات الفطريات لمنع الإصابة بالأمراض والآفات.

يجب اتباع التعليمات الموجودة على ملصقات المبيدات بدقة.

تخزين القمح:

يمكن تخزين القمح في أكياس أو حاويات محكمة الإغلاق.

يجب أن تكون الأكياس أو الحاويات مصنوعة من مواد مقاومة للماء.

يجب وضع الأكياس أو الحاويات على رفوف أو منصات بعيدة عن الأرض.

يجب توفير مساحة كافية بين الأكياس أو الحاويات لضمان دوران الهواء.

مراقبة القمح:

يجب مراقبة القمح المخزن بانتظام للتأكد من عدم وجود أي علامات على الإصابة بالأمراض أو الآفات.

إذا تم اكتشاف أي علامات على الإصابة، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.