اقرأ غدا بالوفد.. العالم يفشل في وقف الحرب الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "العالم يفشل في وقف الحرب الإسرائيلية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

القاهرة تندد بالحملات الصهيوأمريكية لتشويه الجهود المصرية

"المالية": 115 مليار جنيه احتياطات نقدية لضمان التغطية الصحية

مصر ترحب بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين

"النقض" تؤيد إعدام سفاح الإسماعيلية

وزير الخارجية يشارك في مراسم عزاء الرئيس الإيراني

حبس المتورطين في كارثة الرياح البحيري

انتشال 3 جثث جديدة واستمرار البحث عن باقي المفقودات