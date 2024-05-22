اليونيسيف: مصر رائدة في التحول الرقمي بالتعليم

أشاد روبرت جينكنز، المدير العالمي للتعليم وتنمية قدرات المراهقين بمنظمة اليونيسف، بخطة وزارة التربية والتعليم في التحول الرقمي في التعليم.

ولفت المدير العالمي للتعليم وتنمية قدرات المراهقين بمنظمة اليونيسف إلى أن مصر تعتبر رائدة في التحول الرقمي بالتعليم على مستوى العالم.

وأكد المدير العالمي للتعليم وتنمية قدرات المراهقين بمنظمة اليونيسف أن مصر تعد نموذجًا يحتذى به في مجال تطوير التعليم.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، روبرت جينكنز المدير العالمي للتعليم وتنمية قدرات المراهقين بمنظمة اليونيسف، لبحث أوجه التعاون في دعم البرامج التعليمية.

وشهد اللقاء مناقشة تعزيز سبل الدعم لجودة التعليم المصري بالتركيز على تحسين المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب فى الصفوف الأولى، فضلًا عن التقييم الوطنى للصف الرابع والأول الإعدادى.

اليونيسف شريك ضخم في تطوير التعليم المصري

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجهود منظمة اليونيسف كشريك ضخم لوزارة التربية والتعليم في تطوير منظومة التعليم المصري.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لمنظمة اليونيسف على التعاون المثمر والفعال مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عدة مجالات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن من بين مجالات التعاون: تطوير الاستعانة بخبرات المنظمة في إعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية المطورة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة انتهت من إعداد الخطة الاستراتيجية 2014-2029 من خلال تحليل لقطاع التعليم، واحتساب الفجوة التمويلية.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه في ضوء دراسة التحديات تم بناء الخطة الاستراتيجية التي تتوافق مع برامج الحكومة الثلاثة وهي بناء الإنسان المصرى، والتشغيل، وحماية الأمن.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ذلك يأتي تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، وتوجه الدولة المصرية، لأهمية امتلاك الطلاب لمهارات وجدارات تؤهلهم لسوق العمل المتغير.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لديها ثلاثة أهداف استراتيجية، وهى الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن انضمام مصر للشراكة العالمية للتعليم GPE، جاء كخطوة داعمة لجهود الوزارة في تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024.



