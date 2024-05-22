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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اهتمام الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي|تقاصيل

القطاع الزراعي
القطاع الزراعي

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم مع الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الهيئات والمؤسسات المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحث اللقاء سبل تعزيز دور الهيئة في دعم منظومة الأمن الغذائي العربي، خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا المجال.

أهمية القطاع الزراعي

أكد وزير الزراعة على أهمية زيادة حجم استثمارات الهيئة في مصر، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به مصر حاليًا، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الاقتصادية الرائدة، وهو الضمانة لتحقيق الأمن الغذائي، كما أنه من أكثر القطاعات امتصاصًا للصدمات.

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اهتمام الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي على اهتمام الهيئة بزيادة عدد المشروعات الزراعية في مصر من خلال التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاعاتها المختلفة.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل ما توليه الحكومة المصرية من تيسيرات وتشجيع للاستثمارات في هذا المجال،

وإيمانًا من الهيئة بوجود فرص كبيرة في القطاع الزراعي المصري.

وكان وزير الزراعة قد ترأس اليوم جلسة مجلس محافظين الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024.

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مشاركة رئيس الوزراء

حضر الجلسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

دور الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

تضم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في عضويتها 21 دولة عربية، وتقوم بتنفيذ عدد من المشروعات في القطاع الزراعي في مصر، وتسهم الهيئة في رأس مال هذه المشروعات بنسب مختلفة.

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