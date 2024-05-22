ضياء رشوان: مصر وسيط نزيه.. والواقع يكذب الإدعاءات الإسرائيلية

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر وسيط نزيه ينحاز للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على أن الواقع يكذب الادعاءات الإسرائيلية.. والجهود المصرية واضحة للجميع

وقال رشوان إن مصر تمارس واجبها الوطني دون التفات إلى من يكذّبها أو ينتقدها، لافتا إلى أن مصر تمتلك من الوسائل ما يمكنها من الحفاظ على أمنها القومي.

ووصف رشوان مزاعم سي إن إن cnn والتي ادعت فيها فشل المفاوضات المصرية في حل الأزمة الفلسطينية وإقرار هدنة لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في المنطقة بـ "الخاطئة".

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن ما ورد في تقارير cnn "خالية من أي معلومات أو حقائق"، مشيرا إلى أن محاولات التشكيك والإساءة لدور وساطة مصر لن تؤدي إلا لمزيد من تعقيد الوضع في غزة والمنطقة برمتها.

ولفت رشوان إلى أن محاولات التشكيك في أدوار وساطة مصر قد تدفعها للانسحاب من دورها في الوساطة في الصراع الحالي.