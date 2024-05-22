ختام فعاليات دورة تدريب الأطباء والتمريض والمراقبين الصحيين بكفر الشيخ

أختتمت إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فاعليات الدورات التدريبية المكثفه لجميع أعضاء فرق الفيروسات الكبدية بالإدارات والمستشفيات بكفر الشيخ علي برامج الوخز وأعمال الفيروسات الكبديه وذلك بمشاركه ورعايه مكتب منظمه الصحه العالميه في مصرWHO، والتي أستمرت فاعليتها على مدار أربعة أيام متواصلة بدءا من يوم الأحد 19 / 5 / 2024 وحتي اليوم الأربعاء 22/5/2024.

وأكد الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الفعاليات جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بضرورة تضافر كافة الجهود، والعمل على تدريب العاملين بمديريات الصحة لتحقيق استراتيجية الدولة المصرية لعام 2030 في القضاء على أنتشار الفيروسات المنقولة عن طريق الدم لجعل مصر خالية من الفيروسات الكبدية.

وأكد الدكتور محمد أبو السعد وكيل المديرية أن ذلك يأتي من منطلق أهتمام الدوله بتطبيق خطة مكافحة الفيروسات الكبدية والمساهمة في الوقايه منها .

وقامت بالتدريب الدكتورة ضمياء زايد مدير الفيروسات الكبدية بالمديرية ،حيث قدمت بالعرض والشرح الوافي في طرق مكافحة الفيروسات الكبدية