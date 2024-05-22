الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الجمعية العمومية لغرفة محال العاديات و السلع السياحية تعتمد الميزانية و اسماء الفائزبن بالتزكية علي مقاعد مجلس الادارة و مندوبي الاتحاد

بوابة الوفد الإلكترونية

 


عقدت الجمعية العمومية  لغرفة محال العاديات و الغرف السياحية اليوم الاربعاء 22 الجاري بمقر الغرفة الرئيسي اجتماعها برئاسة الخبير السياحي / علي غنيم – رئيس لجنة تسيير اعمال الغرفة و حضرها كل من ( محمد عامر – رئيس الادارة المركزية للمنشات الفندقية و المحال و الانشطة السياحية بوزارة السياحه  – محمد جلال مدير عام الادارة العامة للعاديات بوزارة السياحه .

و قد ناقشت و اعتمدت الجمعية العمومية للغرفة الاتي : 
*  الميزانية الحساب الختامي للفترة من 1/7/2023 الي 31 /12/2023 * اعضاء مجلس ادارة الغرفة الفائزون بالتزكية و هم : 
1- علي عبد المجيد غنيم 
2- جودة دسوقي الشاعر 
3- ادهم احمد دهب 
4- ابراهيم علي القماطي 
5- باسم رزق ذكي 
6- صلاح ابراهيم الشريف 
7- عمرو محمد قدري 
8- امير فؤاد فرج

* مندوبي غرفة السلع السياحية لدي الاتحاد الفائزون بالتزكية .. و هم :
1- لمعي ابراهيم لمعي 
2- محمد مصطفي عبد المجيد 
3- ايمن سمير كامل عبد المسيح
4- ياسر عبد النبي رمضان 
5- مريم حلمي ساويرس 
6- ناصر صلاح حنا 
7- حسن محمد حسن 
8- ايمن ظريف عازر
9- مراد رشاد شنودة
10- فوزية عبد الخالق الدسوقي

و في نهاية وقائع جلسه الاجتماع وجهت الجمعية العمومية للغرفة الشكر الي السيد / علي غنيم -  رئيس لجنة تسيير اعمال الغرفة و اعضاء لجنه التسيير و السيد  اللواء / محمد العباسي المدير التنفيذي للغرفة علي الجهد المبذول لرفعه و تقدم الغرفة حتي تنوءت مكانتها الحالية بين سائر الغرف السياحية .

و في نهاية اليوم و عقب انتهاء وقائع جلسة اجتماع الجمعية العمومية للغرفة قامت الغرفهب  رفع محضر اجتماع الجمعية العمومية  الي معالي السيد / وزير السياحه و الاثار لتكرم سيادته باصدار القرار الوزاري بما اعتمدته الجمعية العمومية بجلستها اليوم .. و تم ارسال صورة المحضر الي الاتحاد المصري للغرف السياحيه .

و بهذه المناسبة  تنتهز البوابة نيوز الفرصه بتقديم التهنئة لجميع الساده الفائزون بالتزكية سواء لمجلس ادارة غرفه محال السلع السياحيه او مندوبي الغرفة لدي الاتحاد .

الجريدة الورقية