الجمعية العمومية لغرفة محال العاديات و السلع السياحية تعتمد الميزانية و اسماء الفائزبن بالتزكية علي مقاعد مجلس الادارة و مندوبي الاتحاد



عقدت الجمعية العمومية لغرفة محال العاديات و الغرف السياحية اليوم الاربعاء 22 الجاري بمقر الغرفة الرئيسي اجتماعها برئاسة الخبير السياحي / علي غنيم – رئيس لجنة تسيير اعمال الغرفة و حضرها كل من ( محمد عامر – رئيس الادارة المركزية للمنشات الفندقية و المحال و الانشطة السياحية بوزارة السياحه – محمد جلال مدير عام الادارة العامة للعاديات بوزارة السياحه .

و قد ناقشت و اعتمدت الجمعية العمومية للغرفة الاتي :

* الميزانية الحساب الختامي للفترة من 1/7/2023 الي 31 /12/2023 * اعضاء مجلس ادارة الغرفة الفائزون بالتزكية و هم :

1- علي عبد المجيد غنيم

2- جودة دسوقي الشاعر

3- ادهم احمد دهب

4- ابراهيم علي القماطي

5- باسم رزق ذكي

6- صلاح ابراهيم الشريف

7- عمرو محمد قدري

8- امير فؤاد فرج

* مندوبي غرفة السلع السياحية لدي الاتحاد الفائزون بالتزكية .. و هم :

1- لمعي ابراهيم لمعي

2- محمد مصطفي عبد المجيد

3- ايمن سمير كامل عبد المسيح

4- ياسر عبد النبي رمضان

5- مريم حلمي ساويرس

6- ناصر صلاح حنا

7- حسن محمد حسن

8- ايمن ظريف عازر

9- مراد رشاد شنودة

10- فوزية عبد الخالق الدسوقي

و في نهاية وقائع جلسه الاجتماع وجهت الجمعية العمومية للغرفة الشكر الي السيد / علي غنيم - رئيس لجنة تسيير اعمال الغرفة و اعضاء لجنه التسيير و السيد اللواء / محمد العباسي المدير التنفيذي للغرفة علي الجهد المبذول لرفعه و تقدم الغرفة حتي تنوءت مكانتها الحالية بين سائر الغرف السياحية .

و في نهاية اليوم و عقب انتهاء وقائع جلسة اجتماع الجمعية العمومية للغرفة قامت الغرفهب رفع محضر اجتماع الجمعية العمومية الي معالي السيد / وزير السياحه و الاثار لتكرم سيادته باصدار القرار الوزاري بما اعتمدته الجمعية العمومية بجلستها اليوم .. و تم ارسال صورة المحضر الي الاتحاد المصري للغرف السياحيه .

و بهذه المناسبة تنتهز البوابة نيوز الفرصه بتقديم التهنئة لجميع الساده الفائزون بالتزكية سواء لمجلس ادارة غرفه محال السلع السياحيه او مندوبي الغرفة لدي الاتحاد .