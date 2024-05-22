الجمعية العمومية لغرفة محال العاديات و السلع السياحية تعتمد الميزانية و اسماء الفائزبن بالتزكية علي مقاعد مجلس الادارة و مندوبي الاتحاد
عقدت الجمعية العمومية لغرفة محال العاديات و الغرف السياحية اليوم الاربعاء 22 الجاري بمقر الغرفة الرئيسي اجتماعها برئاسة الخبير السياحي / علي غنيم – رئيس لجنة تسيير اعمال الغرفة و حضرها كل من ( محمد عامر – رئيس الادارة المركزية للمنشات الفندقية و المحال و الانشطة السياحية بوزارة السياحه – محمد جلال مدير عام الادارة العامة للعاديات بوزارة السياحه .
و قد ناقشت و اعتمدت الجمعية العمومية للغرفة الاتي :
* الميزانية الحساب الختامي للفترة من 1/7/2023 الي 31 /12/2023 * اعضاء مجلس ادارة الغرفة الفائزون بالتزكية و هم :
1- علي عبد المجيد غنيم
2- جودة دسوقي الشاعر
3- ادهم احمد دهب
4- ابراهيم علي القماطي
5- باسم رزق ذكي
6- صلاح ابراهيم الشريف
7- عمرو محمد قدري
8- امير فؤاد فرج
* مندوبي غرفة السلع السياحية لدي الاتحاد الفائزون بالتزكية .. و هم :
1- لمعي ابراهيم لمعي
2- محمد مصطفي عبد المجيد
3- ايمن سمير كامل عبد المسيح
4- ياسر عبد النبي رمضان
5- مريم حلمي ساويرس
6- ناصر صلاح حنا
7- حسن محمد حسن
8- ايمن ظريف عازر
9- مراد رشاد شنودة
10- فوزية عبد الخالق الدسوقي
و في نهاية وقائع جلسه الاجتماع وجهت الجمعية العمومية للغرفة الشكر الي السيد / علي غنيم - رئيس لجنة تسيير اعمال الغرفة و اعضاء لجنه التسيير و السيد اللواء / محمد العباسي المدير التنفيذي للغرفة علي الجهد المبذول لرفعه و تقدم الغرفة حتي تنوءت مكانتها الحالية بين سائر الغرف السياحية .
و في نهاية اليوم و عقب انتهاء وقائع جلسة اجتماع الجمعية العمومية للغرفة قامت الغرفهب رفع محضر اجتماع الجمعية العمومية الي معالي السيد / وزير السياحه و الاثار لتكرم سيادته باصدار القرار الوزاري بما اعتمدته الجمعية العمومية بجلستها اليوم .. و تم ارسال صورة المحضر الي الاتحاد المصري للغرف السياحيه .
و بهذه المناسبة تنتهز البوابة نيوز الفرصه بتقديم التهنئة لجميع الساده الفائزون بالتزكية سواء لمجلس ادارة غرفه محال السلع السياحيه او مندوبي الغرفة لدي الاتحاد .