الأحد 16 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة بولندا وهولندا والقنوات الناقلة

هولندا وبولندا
هولندا وبولندا

يلتقي منتخب بولندا الأول لكرة القدم بنظيره الهولندي، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا "يورو" 2024.

txt

طارق سليمان: حققت 15 بطولة مع الأهلي.. وهذه أسباب تراجع المقاولون


ومن المقرر استضافة ملعب فولكسبارك لمواجهة المنتخب البولندي أمام نظيره الهولندي.
ويرغب المنتخب الهولندي في تحقيق الفوز على نظيره البولندي، في المباراة التي ستتسم بالندية والإثارة على غرار مباريات اليورو لهذا النسخة.

موعد مباراة بولندا وهولندا

تنطلق مواجهة المنتخب البولندي أمام نظيره الهولندي في تمام الرابعة من مساء اليوم الأحد، والتي يشهدها ملعب فولكسبارك.

القنوات الناقلة لمباراة بولندا وهولندا

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن نقلها لمواجهة المنتخب البولندي أمام نظيره الهولندي، في المباراة التي يتوقعها الكثير بأن تتسم بالندية والإثارة.
الجدير بالذكر أن المنتخب الألماني افتتح بطولة أمم أوروبا لهذه النسخة بفوز كبير على نظيره الاسكتلندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

مواد متعلقة

هيدينك: مبابي سيضع أنشيلوتي في حيرة وأتوقع فوزه بجائزة الأفضل باليورو

مدرب تشيلسي السابق: صلاح لاعب من طراز عالمي وكنت أتمنى تدريبه

الجريدة الورقية