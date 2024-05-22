كمائن وقتل جنود وتدمير آليات.. حصاد عمليات القسام اليوم الأربعاء

استهدفت كتائب القسام على مدار اليوم الأربعاء، عدة مناطق وأهداف إسرائيلية، أسفر عنها خسائر مقتل عدة جنود وتدمير الكثير من الآليات العسكرية .

وفي السطور التالية أبرز عمليات القسام اليوم:

استهدفنا جرافتين عسكريتين من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 وعبوة شواظ في حي البرازيل برفح

استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة تاندوم في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح

في عملية مركبة.. تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية وفور حضور قوة الإنقاذ قام مجاهدونا بتفجير عبوة "شواط" فيها وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع

دمرنا دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح

استهدفنا دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع

مجاهدونا تمكنوا من قنص 3 جنود صهاينة شمال بيت حانون شمالي قطاع غزة

تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على جنديين صهيونيين من مسافة صفر في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح