وفد سعودي يشارك في تقديم العزاء بوفاة الرئيس الإيراني

وصل وفد سعودي يوم الأربعاء إلى العاصمة الإيرانية طهران، لتقديم العزاء بوفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي والمشاركة في مراسم التشييع.

ويشارك الوفد السعودي للتعزية بالرئيس الإيراني الراحل في طهران اليوم بحضور المستشار الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

وقدم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان التعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم.

وذكرت وكالة "واس" أن الملك وولي العهد قدما التعزية إلى رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة محمد مخبر، في وفاة الرئيس رئيسي، ومرافقيه.

وأقلت المروحية بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربايجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتی إلى جانب مرافقين وطاقم المروحية.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

إسرائيل: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية بعد إنهاء الحرب

علق مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، رداً على اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين، قائلا : لن نسمح بقيام دولة فلسطينية بعد إنهاء الحرب.

واستدعت إسرائيل سفيرَيها في أيرلندا والنرويج لإجراء مشاورات طارئة بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

وكان أعلن رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو. وبجانب النرويج وأيرلندا، أعلن رئيس وزراء إسبانيا أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو الحالي كذلك، معربا عن قلقه من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرض حل الدولتين للخطر.

عواقب وخيمة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى إيرلندا والنرويج: "لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك"، لافتا إلى أن "الخطوات المتسرعة للبلدين ستكون لها عواقب وخيمة، وإذا نفذت إسبانيا وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فستُتّخذ خطوات ضدها".

وقد سارع الفلسطينيون إلى الترحيب بهذه المبادرة، فيما رفضتها إسرائيل بشراسة، وكانت الدول الثلاث أصدرت في مارس مع كل من سلوفينيا ومالطا، بيانا مشركا أعربت فيه عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.



