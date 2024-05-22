ريال مدريد يستقر علي بديل توني كروس

أستقر نادي ريال مدريد الإسباني، علي بديل النجم الألماني توني كروس، الذي أعلن اعتزاله بعد نهاية الموسم الحالي، عقب خوض بطولة يورو 2024 رفقة المنتخب الألماني.

حيث كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أن ريال مدريد يراقب الثنائي جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، ورودري، نجم مانشستر سيتي، من أجل تعويض كروس.

وأكدت الصحيفة الإسبانية إلى أن الدولي الألماني جوشوا كيميتش يعد هدفا أيضا للغريم التقليدي لريال مدريد، برشلونة، خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2025، ولم يتفق على التجديد مع بايرن ميونخ حتى الآن.

وأكدت “الآس”، أن نجم خط وسط بايرن ميونخ الألماني، منفتح على خوض تجربة جديدة، وسيعرضه بايرن للبيع إذا لم يوافق على التجديد في الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن الدولي الإسباني رودري، يعد خيارا صعبا بالنسبة لنادي ريال مدريد، لأن عقده ينتهي مع مانشستر سيتي في صيف 2027، كما أن النادي الإنجليزي يعتبره لاعبا غير قابل للمس إلى جانب إيرلينج هالاند وفيل فودين.