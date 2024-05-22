فاروق : فوز سبورتنج على السويس اول خطوة نحو الممتاز

قال الكابتن أحمد فاروق المدير الفنى لنادى سبورتنج عقب فوز فريقه على منتخب السويس بهدف نظيف منذ قليل بستاد حرس الحدود فى اطار الدورة الرباعية بدورى المحترفين المؤهلة للدورى الممتاز “ ان فوز فريق سبورتنج على السويس اليوم اول خطوة نحو الصعود الى دورى الاضواء خاصة وان لاعبى الفريق لديهم هدف وتحدى من أجل التواجد بين الكبار خاصة وان مجلس الادارة برئاسة الاستاذ أحمد حسن بيقدموا كل الدعم النفسى واللوجيستى للاعبين ”

واشار فاروق خلال تصريحاته للوفد “ ان المبارايات ليست سهلة والفرق جميعها لها نفس هدف الصعود ولكن منظومة الجهاز الفنى واللاعبين بنتعامل مع كل مباراة على انها بطولة فعندما تنتهى بنركز على المهمة التى تليها ”

وأختتم فاروق حديثه موجها الشكر لاندية سموحة برئاسة المهندس فرج عامر والاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى لوقوفهم مع فريق سبورتنج وفتحهم ملاعبهم لتدريب الفريق عليها