أمريكا تعتزم بيع مليون برميل بنزين من احتياطي الشمال الشرقي

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إطلاق وبيع مليون برميل من البنزين من احتياطي الشمال الشرقي بعد طلب من الكونغرس لتصفية الاحتياطي من أجل خفض الأسعار قبل موسم الصيف.

أسعار البنزين

يذكر أن أسعار البنزين بالتجزئة ارتفعت بأكثر من 15% منذ مطلع العام، وكان قد حذر الخبراء من استمرار ارتفاع التكاليف في الفترة المقبلة.

أعلنت وزارة الطاقة يوم الثلاثاء عن الإفراج عن 42 مليون غالون من البنزين، للمساعدة على خفض أسعار البنزين في الصيف.

وصلت العقود الآجلة لسعر البنزين إلى أدنى مستوى جديد عند 2.4895 دولارًا للغالون بعد هذه الأخبار.

النفط يتراجع وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول

النفط

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 22 مايو، وسط توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن الأسعار تأثرت أيضا بارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وذلك رغم توقعات بانخفاضها.

هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 64 سنتا، أو بنسبة 0.8%، ليصل إلى مستوى سعر 82.24 دولار للبرميل.

وعلى نفس المنوال أيضا تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 65 سنتا، أو بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى سعر 78.01 دولار.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة، وتراجع النفط 1% في ختام تداولات أمس الثلاثاء، بحسب الأسواق العربية.

كان مسؤولون بالبنك المركزي الأميركي قد قالوا أمس إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم يعود بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ اثنين% قبل أي خفض لأسعار الفائدة.

ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتالي تقليل الطلب على النفط.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وأحدث البيانات الرسمية المتعلقة بمخزونات النفط الأميركية من إدارة معلومات الطاقة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بعد بيانات معهد البترول الأميركي.