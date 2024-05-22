انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية
انخفضت أسعار النفط، في تعاملات أمس الثلاثاء، وسط مخاوف الأسواق من استمرار تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة ما سيؤثر على الطلب العالمي على الذهب الأسود.
وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.64% إلى 79.29 دولار للبرميل.
فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.54% إلى 83.26 دولار للبرميل، بحسب بيانات موقع "بلومبرغ".
وتترقب الأسواق اجتماع "أوبك+" في مطلع الشهر المقبل يونيو 2024، والذي ستحدد المجموعة التي تضم منتجين من داخل وخارج مجموعة "أوبك" سياسة الإنتاج للنصف الثاني من العام الجاري.