ناقد فني عن فيلم «بنقدر ظروفك»: أحمد الفيشاوي يتجه لأفلام لا تعيش

تحدث محمد طاهر الناقد الفني، عن فيلم «بنقدر ظروفك»، بطولة أحمد الفيشاوي، والذي من المقرر طرحه اليوم الأربعاء في جميع دور العرض السينمائي في مصر، وغدًا الخميس، في سينمات عدد من الدول العربية، أبرزهم الإمارات وسوريا والسعودية.

وأوضح محمد طاهر، في لقائه التلفزيوني مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية أية شعيب، ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «أنا بحب أحمد الفيشاوي جدًا، ولما بيعمل أدوار مكتوبة كويس زاي دوره بفيلم ولاد رزق، ويعتبر أنه من أكثر الناس اللي سايبة بصمة في الفيلم، ولكن في أخر كام سنة معملتش 3 أو 4 أفلام ممكن يفضلوا عايشين معانا بعد كده، بحس إنها أفلام الموسم عشان تتعرض هنا وبرة».

وأضاف محمد طاهر قائلاً: «أنا أخر فيلم شوفته لـ أحمد الفيشاوي كان عادل مش عادل، منذ حوالي شهرين، ماظنش إن منتج الفيلم نفسه كان راضي عنه في العرض الخاص اللي حضرناه، بتكلم بجد، وقبله كان فيلم "السيستم"، ممكن يبقى أرحم شوية، بس أنا مش متوقع إن ده الفيلم اللي أحمد الفيشاوي ساب فيلم ولاد رزق عشانه».

وأشاد محمد طاهر بالفنان أحمد الفيشاوي قائلاً: «أحمد الفيشاوي مش نجم قليل، أو حد مساعد أو دور تاني، والناس بتحبه، وأنا بحبه أكثر في فيلم ولاد رزق، وحتى بفيلم الشيخ جاكسون عام 2017».

بيومي فؤاد مش نجم شباك

ولفت إلى أن الفنان بيومي فؤاد، لا يستطيع أن يكون نجم شباك في ذاته والجمهور يذهب خصيصًا لمشاهدة أفلام من بطولته، ولكنه يتألق في البطولة الجماعية.

وأكمل: «أنا ممكن أبقى مختلف مع بيومي فؤاد زي ناس كتير، ولكنه عمل دور حلو في فيلم الإسكندراني والناس أشادت به».

أوضح محمد طاهر، سبب عدم تحقيق فيلم «أسود ملون»، بطولة بيومي فؤاد قائلاً: «بيومي فؤاد مش نجم شباك في حد ذاته، الناس مش هتروح تتفرج على فيلم من انتاجه، زي الفنان حسن حسني الله يرحمه، بيومي فؤاد نجاحه أنه بيعمل دور يبقى جانب البطل، وزي ما شوفنا فيلم الحريفة كان مكسر الدنيا وكان فيه بيومي فؤاد، لكن بيومي فؤاد في حد ذاته ما يقدرش يجذب الناس».