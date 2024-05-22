أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء لدى تاجر الجملة.. طن الصويا بكام

أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء.. سيطرت حالة من التباين على أسعار زيت الطعام بالقيمة الشرائية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024، حيث استقرت أسعار زيت الأولين، بينما ثبتت زيت الصويا المكرر، و زاد الاستقرار بباقي الأنواع، واستقرت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 46,000 جنيه للطن.

وخيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات التي تستجد على أسواق الزيوت للوقوف على أخر التطورات التي تطرأ على الأسعار، وجاءت الأسعار على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء

أسعار زيت الصويا اليوم الأربعاء

وشهد سعر طن زيت الصويا استقرارًا، اليوم الأربعاء مسجلًا نحو 46,500 جنيه

زيت الأولين

كما استقرت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 46,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة الخام

في حينه شهد سعر طن زيت الذرة الخام استقرارًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 38,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

كما ثبت سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 49,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

بينما استقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل عند مستوى 48,000 جنيه للطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ6 أشهر، لافتًا إلى استمرار توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ الوزارة.

وأضاف، أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر، مشددا على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب في الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.