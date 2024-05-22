تراجع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالمزرعة والأسواق

أسعار البيض اليوم الأربعاء

شهدت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الأربعاء من ارض المزرعة والأسواق المصرية، تراجعًا، إذ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 118 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 122 جنيهًا.



وبدورها تواصل بوابة الوفد الإلكترونية، تقديم كل التفاصيل اليومية عن أسعار البيض اليوم إذ شهدت حالة من الاستقرار، جملة وفي السوق المحلية ومنافذ البيع الحكومية وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

وفي هذا الصدد، تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تستجد على أسعار السلع بشكل عام، لاسيما أسعار الدواجن والبيض، للوقوف على اخر التطورات التي تطرأ على أسعارها، وجاءت الأسعار على النحو الاتي:

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء بالمزرعة

البيض الأبيض

وصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 118 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

البيض الأحمر

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 122 جنيهًا.

وتستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.

ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص بصورة لحية على تقديم تقريرًا يوميًا للوقوف على أهم واحسن المستجدات التي طرا على سعر البيض اليوم «الأبيض والأحمر والبلدي» بالمزرعة، لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.