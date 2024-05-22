رفع 720 طن قمامة بالمنطقة المركزية بالدقهلية

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة..

واوضح مختار، أنه تم رفع 450 طن مخلفات بلديه و 70طن اتربه و 100طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزيه بشرق وغرب ومركز المنصورة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه بمشاركة احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة من شرق وغرب المدينة ومركز المنصورة حيث تم تشغيل المكنسيات بشارع الجمهورية و الجيش وقناه السويس والمشايه و تقليم أشجار شارع الماشيه وحديقه شجره الدر وعروس النيل والحدائق المفتوحه بشارع الجيش وقناه السويس وري المسطحات الخضراء ودهان الارصفه والنيوجيرسي بمداخل مدينه المنصوره واستمرت اعمال رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه و شوارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر و الترعه واداب وشوارع العبورو ميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه ومشعل والنخله والثانويه والمديروالبداله والدراسات وعبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشوارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه وشوارع محمود شاهين والخلطه الاسفلتيه والسيد سليم ونطاق مركز المنصورة.

وشدد محافظ الدقهلية، على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.