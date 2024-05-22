الأسهم الأوروبية تهبط بضغط من شركات صناعة السيارات ومخاوف التضخم

تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 22 مايو، متأثرة بموجة بيع في أسهم شركات صناعة السيارات بعد أنباء عن رسوم جمركية صينية محتملة على السيارات المستوردة فضلا عن بيانات التضخم البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع وألقت بظلالها على معنويات المستثمرين.

الأسهم الأوروبية

وهبط مؤشر شركات صناعة السيارات الأوروبية فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل الى نحو 1.9% لأدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مع تراجع سهم مرسيدس بنز وبي.إم.دبليو وفولكسفاغن بنسب تراوحت بين 1.1% و2.3%.

وبدأت المفوضية الأوروبية تحقيقا في أكتوبر في ما إذا كانت السيارات الكهربائية بالكامل المصنعة في الصين تتلقى دعما يُفضي إلى تشوهات سعرية مما قد يبرر الحاجة إلى فرض رسوم جمركية. ومن الممكن أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما مؤقتة في يوليو.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.3%، وقاد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني الخسائر في المنطقة بعد بيانات أظهرت انخفاض التضخم في بريطانيا بوتيرة أقل من المتوقع إلى 2.3% في أبريل، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على قيام بنك إنجلترا بخفض الفائدة الشهر المقبل.

وقفز سهم ماركس اند سبنسر فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 9% بعد أن أعلنت شركة التجزئة البريطانية ارتفاع أرباحها السنوية 58%، بعدما قادت استراتيجيتها لإعادة هيكلة الأعمال لنمو قوي في المبيعات في قطاعي الأغذية والملابس.

الأسهم اليابانية: نيكاي يتعثر مع اقتراب صدور تقرير أرباح "إنفيديا"

الأسهم اليابانية

هبط المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين تقرير أرباح شركة إنفيديا، بينما تأثرت المعنويات بالتوقعات الحذرة من شركات محلية وسط حالة ضبابية بشأن سعر الفائدة وحركة الين.

وأغلق المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية منخفضا 0.85% إلى 38617.10 نقطة، بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اليوم الأربعاء 0.81% إلى 2737.36 نقطة.

وستعلن إنفيديا، ثالث أكبر شركة في وول ستريت من حيث القيمة السوقية، عن نتائجها بعد جرس الإغلاق اليوم الأربعاء فيما من المرجح أن يكون محفزا مهما للسوق، وسيختبر ما إذا كان الارتفاع الكبير في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مستداما.

وتراجعت أسهم كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية قبل صدور تقرير الأرباح، وأسهمت تلك الشركات في أن يسجل نيكاي مستوى قياسيا مرتفعا خلال جلسة 22 مارس آذار عند 41087.75 نقطة.

وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون فى أسواق الأسهم اليابانية 1.2%، بينما هبط سهم أدفانتست 0.8%، وتعد أدفانتست شركة إنفيديا من بين عملائها.

ويحوم المؤشر نيكاي دون مستوى 40 ألف نقطة منذ مطلع أبريل نيسان، ويقول محللون إن ذلك يعود جزئيا إلى تأثر المعنويات بتوقعات بأن تحقق الشركات المحلية أرباحا متواضعة.