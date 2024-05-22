تباين مؤشرات البورصة وسط خسائر2.6 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين بين الارتفاع والانخفاض..

خسر رأس المال السوقي للأسهم 2.6 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.839.0 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 27227 نقطة. كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى5891 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 8536 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 3 مليارات جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 4 مليارات جنيه.