اسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 22 مايو 2024

اسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء.. شهدت اسعار الكتاكيت خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية المحلية والمزرعة، استقرارا، وسجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء نحو 20.25 جنيه.

ورغم ذلك يتوقع عدد من خبراء الدواجن أن يسود الهدوء والاستقرار في أسعار الكتاكيت اليوم خلال الفترة المقبلة والتي من المحتمل أن تنخفض أيضًا وذلك بحسب تصريحات سبق وأدلى بها سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” اسعار الكتاكيت خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمات السعرية خلال التعاملات الأسبوعية وبصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرا على الساحة السعرية لمختلف السلع بالاسواق المحلية، كاسعار الذهب والعملات ومواد البناء والخضروات والفواكه، لعرضها على متابعي الوفد، لاسيما اسعار الكتاكيت والثروة الداجنة، والتي جاءت اسعارها على النحو الآتي:

اسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء

سعر الكتكوت الأبيض

سجل سعر الكتكوت الأبيض 20.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

سجل سعر الكتكوت البلدي 9.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو

سجل سعر الكتكوت الساسو 20 جنيهًا.

وفي عدد من الشركات الخاصة بالدواجن، وفقًا لما نشرته شركة المرشد للدواجن قد وصل سعر الكتكوت اليوم كالتالي:

سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن 26 جنيهًا «أربو».

سعر الكتكوت شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 29 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة الفيروز للدواجن 28 جنيهًا.

سعر الكتكوت الوطنية للدواجن 30 جنيهًا «كب».

سعر الكتكوت شركة الوداي للدواجن 25 جنيهًا «روص».

سعر الكتكوت شركة العناني 31 جنيهًا.

سعر الكتكوت مجموعة مكة المكرمة ابيض 28 جنيهًا وساسو 25 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة رواد النيل 33.5 جنيه.

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 46 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 15.5 جنيه عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أن تربية الكتاكيت في المنزل تعتبر من الأمور المتوفرة بجميع المنازل، إذ تلجأ إليها ربات البيوت من أجل توفير النفقات، وبالتالي فإن بوابة الوفد الإلكترونية تقوم يوميًا برصد كل ما هو جديد عن سعر الكتكوت الابيض اليوم.