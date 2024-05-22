المقاومة الفلسطينية تنشر مشاهد قنص 3 جنود إسرائيليين في بيت حانون

نشرت المقاومة الفلسطينية، مشاهد قنص 3 جنود صهاينة بينهم ضابط شمال بيت حانون شمال قطاع غزة .

وظهر في الفيديو الذي نشره الإعلام العسكري، إصابة الجنود الإسرائيليين بدقة وإسقاطهم أرضًا ببندقية القنص .

وكانت أعلنت وسائل عبرية، مقتل جنديين إسرائيليين، وإصابة 4 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة ونيران قناصة في قطاع غزة.

وأضافت: مقتل جندي من كتيبة نيتساح يهودا في المعارك بجباليا، ضمن حادثان قاسيان وقعا اليوم في غزة وتم إبلاغ عائلات القتلى.

وأشارت الوسائل العبرية، إلى أن حزب الله أطلق صاروخاً مضاداً للدروع على موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا، دون دوي صفارات الإنذار .

وتحدثت وسائل عبرية، عن حدث أمني خطير في رفح، أسفر عنه قتلى وجرحى في صفوف الجيش الاسرائيلي، وهبطت طائرة مروحية تابعة للجيش لانتشال القتلى والمصابين وإقلاعت عند حاجز الجلمة شمال شرق جنين .

وتتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في رفح ومخيم جنين.