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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس لجنة الحكام بالجبلاية يحضر مباراة الترسانة والحدود بدورة الترقي

بيريرا
بيريرا

وصل منذ قليل البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام بالجبلاية ملعب حسن الشاذلي بالترسانة لمتابعة مواجهة الشواكيش أمام حرس الحدود ، فى أولى مباريات دورى الترقى المؤهلة لبطولة الدورى الممتاز فى الموسم المقبل.
 

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ويستضيف فريق الترسانة فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، فريق حرس الحدود على ملعب حسن الشاذلى بالترسانة، فى أولى مباريات دورى الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

وتعد مباراة اليوم الثالثة عشر تاريخيا بين الفريقين، حيث تواجه الفريقان فى 12 مباراة من قبل كان التفوق فيها لحرس الحدود الذى حقق 7 انتصارات فى مقابل 3 انتصارات للترسانة وحسم التعادل مواجهتين فقط، سجل أبناء الحرس 23 هدفا، بينما سجل الشواكيش 12 هدفا.

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