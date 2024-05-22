الأربعاء 22 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يحدد موعد السماح لوسائل الإعلام للحديث مع اللاعبين

الأهلي
الأهلي

يتحدث لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لوسائل الإعلام المختلفة في السابعة من مساء اليوم الأربعاء قبل بداية المران. 

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موقف أحمد عبدالقادر من لقاء العودة بين الأهلي والترجي

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الأهلي يفرض حالة الطوارئ قبل النهائي الافريقي وكولر يحدد بديل معلول


ومن المقرر إجراء لقاءات مع ثلاثة من لاعبي الأهلي، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي «كاف» وذلك قبل بداية المران.

ويستأنف الأهلي مرانه استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تعادل مع الترجي سلبيا في مباراة الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس.
 

 الخطيب يزور معلول بالمستشفى
 

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على زيارة علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالمستشفى، بعد جراحة وتر أكيلس التي أجراها اللاعب بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

 واطمأن رئيس النادي على حالة معلول، وأكد على مساندته ورفع معنوياته وتوفير كافة احتياجاته العلاجية والتأهيلية على أفضل ما يكون حتى يعود للملاعب في أحسن حالاته «بإذن الله».

 

 

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