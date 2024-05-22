طريقة عمل سلطة مكرونة بالذرة وزيت الزيتون.. تقيك من السرطان

سلطة مكرونة بالذرة وزيت الزيتون من الوسفات اللذيذة التي يمكنك إعدادها بجانب الطبق الرئيسي، ليساعد على شعورك بالشبع بسرعة وإدخال بعض الفيتامينات للجسم، فيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

سلطة مكرونة بالذرة وزيت الزيتون

طريقة عمل سلطة مكرونة بالذرة وزيت الزيتون

المقادير

- مكرونة : 200 جم (مرمرية)

- الذرة : 100 جراماً (معلبة)

- الكرفس : حسب الرغبة (مفروم)

- بقدونس : حسب الرغبة (مفروم)

- الفلفل الملوّن : حسب الرغبة (مقطع مكعبات صغيرة)

- زيتون أسود : شرائح (مخلي من البذور)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- الخل الأحمر : ملعقة كبيرة

- المايونيز : 3 ملاعق كبيرة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

اسلقي المكرونة بحسب التعليمات المدونة على العبوة في ماء مغلي مضاف له الملح والزيت، ثم ارفعي المكرونة من القدر، وقومي بتصفيتها وشطفها بالماء البارد.

حضري صلصة التتبيلة وذلك بخلط عصير الليمون مع الزيت، والخل، والملح، والفلفل الأسود، والمايونيز جيداً.

حضري بولة تقديم زجاجية عميقة، وضعي المكرونة المسلوقة، وفوقها الذرة الصفراء، والكرفس، والبقدونس المفروم، والفلفل الألوان.

وزعي تتبيلة المايونيز على السلطة مع التقليب، وقدميها باردة.

فوائد زيت الزيتون

يساعد في الحفاظ على وزن صحي وزيادة مضادات الأكسدة

على الرغم من أن زيت الزيتون يمكن أن يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنه يساعد في الحفاظ على السعرات الحرارية، وبالتالي يساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية. وتشير الدراسات إلى أن الاستهلاك العالي لا يؤدي إلى زيادة الوزن، وفي الواقع يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان الوزن وزيادة عدد مضادات الأكسدة ، خاصة عندما يتم دمجه مع نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي.

فوائد زيت الزيتون في الوقاية من السرطان

يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تقلل من آثار الأكسدة للجذور الحرة، والتي يعتقد أنها المحرك الرئيسي للسرطان. كما أن المركبات الموجودة في زيت الزيتون يمكن أن تقاوم الخلايا السرطانية. ومع هذا، فإن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان زيت الزيتون يقلل في الواقع من خطر الإصابة بالسرطان.

فوائد زيت الزيتون كمضاد للالتهاب

يمكن أن يقلل زيت الزيتون البكر من الالتهاب نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمتلك التأثيرات الرئيسية المضادة للالتهابات. ويعمل الأوليوكانثال الموجود في زيت الزيتون كمضاد للأكسدة، وهو ذو تأثير مماثل للإيبوبروفين. كما أن مضادات الأكسدة في زيت الزيتون يمكن أن تمنع بعض الجينات والبروتينات التي تسبب الالتهاب.

يمنع السكتات الدماغية

بسبب الدهون الأحادية غير المشبعة، يساعد زيت الزيتون في تقليل فرصة الإصابة بالسكتات الدماغية، حيث تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يدمجون زيت الزيتون في طعامهم يمكن أن يقل لديهم بنسبة تصل إلى 41٪ فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية.

علاج وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

أظهرت دراسة أنه في البالغين الأصحاء أن استهلاك زيت الزيتون يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وأظهر استهلاك زيت الزيتون اليومي علامات تحسن التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى البالغين الذين يعانون بالفعل من المرض.