وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي بالاجماع علي مشروع قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 للهيئة القومية للبريد ، بإجمالي 76 مليار و644 مليون جنية ، وبلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية نحو 36 مليار و804 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد 2024/25، وجملة الإيرادات 39 مليار و840 مليون جنيه.

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وأكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، في نهاية الاجتماع انه تم اضافه 500 فرع ومكتب بريد في القري والنجوع والمجتمعات العمرانية الجديدة ومتواجدين في خدمه المصريين اينما كانوا كاشفاً عن خطة الهيئة القومية للبريد لتركيب 1000 مكنة ATM في العام المالي الجديد موكدا بان شبكة الصراف الالي في البريد من اكبر الشبكات في السوق المصري وسنظل في خدمتكم وخدمة المواطنين .

من جانبه شكر النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب رئيس هيئة البريد وجميع المسئولين مؤكداً بان قطاع البريد من اكثر القطاعات التي حققت معدلات نمو ومنظومة نجاح تدعو للفخر ، مشيدا بالتعاون المثمر بين الحكومه ممثلة في الهيئة القومية للبريد والبرلمان في تحقيق التكامل لصالح الوطن والمصريين .





اتصالات النواب توافق علي موازنة البريد بإجمالي 76 مليار و644 مليون جنية