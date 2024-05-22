اتصالات النواب: البريد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني وحقق أرباحًا بـ مليار و486 مليون

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في بداية اجتماع اللجنة اليوم ، بالإنجازات التى حققها البريد المصري خلال العام الماضي مؤكداً بأن البريد بات من أهم ركائز الاقتصاد الوطني بجانب دورة الخدمي الكبير وحقق ارباح وصلت إلي مليار و486 مليون جنيه تصب في خزينة الدولة المصرية.

واضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 للهيئة القومية للبريد ، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، بأن الطفرة التي حققها البريد في تقديم جميع خدمات الأحوال المدنيه والتوسعة في المكاتب والفروع ، وتطبيق منظومه التحول الرقمي ، يرجع إلي تنفيذ مسئولي البريد للتوجيهات والسياسات التي أقرتها القيادة السياسية والرئيس السيسي في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للجمهور والمواطنين بكل سهوله ويسر بما يتناسب مع طموحات المصريين.

ولفت بدوى بأن مجلس النواب ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان تدعم جهود البريد الناجحه التي تحققت بفضل فكر واعي للدكتور شريف فاروق الذي يقود منظومه نجاح انعكست علي المواطن في خدمات متطورة بجميع مكاتب البريد المنتشرة بكل الأقاليم المصريه.