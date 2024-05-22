دول أوروبية تعلن الاعتراف بـ"دولة فلسطين".. وإسرائيل ترد

أعلنت أيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين اليوم، فيما ستعلن إسبانيا ذلك "الثلاثاء 28 مايو"، حسبما ذكرت وكالة نوفا.

في غضون ذلك، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باستدعاء السفراء لدى أيرلندا والنرويج على خلفية قرار هاتين الدولتين الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وقال كاتس: اليوم أوجه رسالة واضحة. إسرائيل لن تهمل أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر، محذراً من أن "القرارات المتهورة" التي تتخذها هذه الدول سيكون لها "عواقب وخيمة أخرى"، مضيفا أنه سيتم اتخاذ إجراءات مماثلة إذا حذت إسبانيا حذو أيرلندا والنرويج.

وفي أوسلو، أعلن رئيس الوزراء يوناس جار ستور أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون دولة فلسطينية". وكان لوزير الخارجية إسبن بارث إيدي نفس الرأي وشدد على أن “حل الدولتين هو الطريق الوحيد القابل للتطبيق نحو السلام لكل من إسرائيل وفلسطين. وأعلن إيدي في هذه اللحظة الحرجة أن اعترافنا يأتي دعما للعمل نحو خطة شاملة للسلام الإقليمي.

وفي دبلن، تمت الدعوة لعقد مؤتمر صحفي صباح اليوم في حضور رئيس الوزراء سيمون هاريس ووزير الخارجية مايكل مارتن ووزير البيئة إيمون رايان، ممثلو الأحزاب الثلاثة التي تشكل الأغلبية. وبهذه المناسبة سيأتي الإعلان الرسمي بالاعتراف بدولة فلسطين.

يختلف الإجراء، ولكن ليس الجوهر، في إسبانيا حيث من المتوقع أن يقوم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في الساعة التاسعة صباحًا في مجلس النواب، بإبلاغ نية الحكومة للمضي قدمًا في الاعتراف بدولة فلسطين.

وليس هناك ما يؤكد أن حتى بلجيكا وسلوفينيا ـ الدول الثلاث الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي انضمت بعد القمة الأوروبية الأخيرة إلى التحالف من أجل فلسطين مع أيرلندا وأسبانيا- تسير في هذا الاتجاه اليوم.

والسويد هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بفلسطين بعد انضمامها. وكانت الدول الأعضاء الأخرى – بلغاريا وقبرص ومالطا وبولندا وجمهورية التشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر قد اعترفت بفلسطين قبل الانضمام إلى كتلة الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية الكبرى لديها "مكاتب تمثيلية"، وليس سفارات، في رام الله وتدعم السلطة الفلسطينية ماليا، وعلى الرغم من الإعلان الوشيك من أيرلندا والنرويج وإسبانيا، فإن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والولايات المتحدة تقول إنها ستعترف بفلسطين كجزء من حل الدولتين بعد الاتفاق عليه مع إسرائيل - مما يمنح حكومة الدولة اليهودية فعليًا سلطة المعارضة، وقد أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعارض حل الدولتين.