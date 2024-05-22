فعاليات المائدة المستديرة " الابتكار الرقمي من أجل التنمية المستدامة"

القومى للمرأة يشارك

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات المائدة المستديرة الثالثة التي نظمها المركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات تحت عنوان " الابتكار الرقمي من أجل التنمية المستدامة - التحديات والفرص في أفريقيا " ، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي مجتمع الاتصالات والمعلومات.

بهدف استكشاف واكتساب رؤى حول المواضيع المشتركة في قطاع الاتصالات الأفريقي مع التركيز على موضوعات مختلفة بما في ذلك النظام البيئي للابتكار الرقمي في أفريقيا، والعوائق التي تحول دون الشمول الرقمي للنساء على الصعيد الأفريقي والصعيد العالمي، ويستمر خلال الفترة من ۲۰ الي ۲۳ مايو ۲۰۲٤

أكد المهندس عمر سليمان عضو المجلس أن المجلس القومي للمرأة في مصر قد بدأ رحلته فى مشروع الإقراض والإدخار VSLA [Village Saving and Loan Association] الكلاسيكى منذ عام 2014. ، بهدف توسيع نطاق الإقراض والإدخار بالقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات وذلك من خلال استخدام مدخرات مجموعات من سيدات المجتمع المحلي واستخدامها كقروض دوارة بسيطة، ويعمل المشروع على بناء قدرات تلك المجموعات لتعزيز عملية القروض والإدخار الدوار، وأشار إلي الجهات الشريكة للمجلس وهم البنك المركزي المصري، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، ومملكة هولندا، والحكومة المصرية، وبرنامج التنمية.

وأشار الي مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى الذى يندرج تحت مظلة الشمول المالى للمرأة، وأشار الي أن تطبيق تحويشة يهدف الى تحقيق شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات ، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض، ويعد التطبيق نقلة نوعية في تحويل آليات عمل المشروع الى نموذج رقمي وبناء تطبيق خاص به وربطة بالبنوك لدعم التعامل غير النقدي والتماشي مع اتجاه الدولة في التحول الى مصر الرقمية، كما يعد فرصة لدمج المرأة الريفية في مشاريع التمويل المناخي المستدامة لتحقيق حياة أفضل لهن ولأسرهن، مشيرا الى استخراج" كروت ميزة " للسيدات. وان السيدات اثبتن كفائتهن في التعامل مع برنامج تحويشة في الادخار والاقراض.



