اتصالات النواب توافق على موازنة القومي لتنظيم الاتصالات لعام 2024/2025

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من الجهات المهمة، ورافد مهم من روافد الموازنه العامه للدوله بتحقيق إيردات حققت المركز الثالث في تحقيق الأرباح، من ضمن الهيئات الاقتصادية بعد الضرائب وقناة السويس.

ووافقت لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024/2025 بالإجماع، وأشاد رئيس اتصالات النواب بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التعاطي مع مجلس النواب وتذليل العقبات امام النواب في تغطيات الشبكات وغيرها وما يقوم بدور كبير لقياس الجوده مع جهاز خدمات، موضحا بأن ماتحقق من إنجازات خاصة في مجال الطرق التي لم تشهدها الدوله منذ سنوات سواء في الصعيد والقاهرة والاقليم.



وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها على الموافقه على الموازنه بالإجماع مع إعداد مذكره توصيه ترفع لوزارة الماليه بزيادة بند الأجور والمرتبات للحفاظ علي كوادر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.