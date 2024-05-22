حملات موسعة في الإسكندرية لملاحقة الخارجين على القانون

كثف قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من حملاته الأمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ملاحقة تجار الكيف



وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط 2 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما كمية من مخدر الحشيش.. بحوزة متهمان.

كما تم ضبط عدد 4 قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالهم (4 قطع أسلحة بيضاء).. بحوزة 4 متهمين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق منفصل قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهمين بالتشاجر والتسبب فى مقتل طفلة بعيار نارى من فرد خرطوش عن طريق الخطأ، وإصابة شاب آخر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، وجهت للمتهمين تهم التشاجر وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص بالإضافة لحيازة أسلحة بيضاء، حيث وجهت للمتهم الأول التسبب في مصرع طفلة وإصابة شاب، كما وجهت تهم التشاجر وإثارة الذعر بين المارة لباقى المتهمين.

وأمرت النيابة باستدعاء جيران المجنى عليها لسماع أقوالهم في الحادث، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمعت النيابة، لأقوال شهود العيان، الذين أكدوا أن سبب المشاجرة قيام الطرف الأول بربط كلب أمام ورشة الطرف الثاني، واعتراض صاحب الورشة على ذلك، فنشبت مشاجرة بينهما قام على إثرها الطرف الأول بإحضار بندقية وكذلك "ماسورة حديدية" وتشاجروا مع صاحب الورشة.

وأضاف شهود العيان، أن الطفلة المجنى عليها بالغة من العمر 7 سنوات، كانت تقف أمام منزلها تشاهد المشاجرة بين صاحب الورشة والعامل، فأطلق الأخير عيار ناري طائش أصاب الطفلة في مناطق متفرقة بجسدها وتسبب في وفاتها في الحال.

كان ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد بمقتل طفلة تدعى "غزل" تبلغ من العمر 7 سنوات، نتيجة إصابته بطلق ناري، بمنطقة السيدة زينب.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن الطفلة كانت متواجدة بمحيط مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بسبب خلاف على ربط كلب أمام ورشة، وأطلق أحدهم أعيرة نارية أصابت إحداها الطفلة "غزل" مما أدى إلى وفاتها.

تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي سياق آخر قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة موظف في منطقة الوايلى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم انتحل صفة موظف بإحدى الجهات على خلاف الحقيقة، وضبط بحوزته كارنيه يحمل اسمه وصورته منسوب صدوره لإحدى الجهات "مزور"، وبالضغط عليه أقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة تزوير مستندات لإحدى الجهات بالمخالفة لأحكام القانون.

كما لقيت فتاة مصرعها وأصيب شخص أخر، بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما للطريق الدائرى فى منطقة الهرم، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على جثة الفتاة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باصطدام سيارة بأشخاص فى منطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع فتاة وإصابة شخص أخر عقب تصادم سيارة بهما.

تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على السائق والسيارة المتسببه في الحادث، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.