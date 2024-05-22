إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الثالث للدراسات العليا في العلوم التطبيقية بجامعة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فعاليات المؤتمر الثالث لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية والذي ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها والذى يعقد خلال الفترة من 22-23 مايو الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، و الدكتور طاهر نصر بهيئة المواد النووية ومدرب بإدارة الموارد البشرية ، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات ، وأمين عام الجامعة ، والأمناء المساعدين ، وأعضاء هيئة التدريس.



وفى كلمته أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للدراسات العليا للعلوم التطبيقية لهذا العام يتناول العديد من الموضوعات الحيوية والهامة والتي من شأنها ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع لما تمثله العلوم التطبيقية كجسر حيوي بين البحث الأكاديمي والتطبيقات العلمية حيث تساهم في تحويل المعرفة النظرية إلى حلول عملية تلبي احتياجات المجتمع وتحسن جوده حياة المواطنين.

وأضاف الجيزاوي أن العلوم التطبيقية تلعب دورا أساسيا في تطوير التكنولوجيا وتطوير الصناعة من خلال تحسين العمليات وتطوير مقترحات جديدة تدعم الابتكار وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الجامعة إلي أن المؤتمرات العلمية تعتبر من أهم الأحداث التي تساهم في تطوير البحث العلمي وبناء قدرات الباحثين وطلاب الدراسات العليا ، في تبادل المعرفة والأفكار وتوسيع آفاق التفكير وبناء شبكات اجتماعية وتواصل مع الخبراء بعضهم البعض والتعرف على أحدث الابتكارات والاتجاهات البحثية الجديدة في مجالاتهم ، إلى جانب تطوير مهارات عرض نتائج أبحاثهم.

وأكد الجيزاوي علي تنفيذ الجامعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والخطة الاستراتيجية للجامعة 2023 - 2030 ، من خلال تنظيم سلسلة من المؤتمرات العلمية بصفة دوريه تتناول في محاورها المجالات المختلفة للعلوم التطبيقية والإنسانية والتي من شأنها بناء قدرات ومهارات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا .

واختتم الجيزاوي كلمته بالتأكيد علي تعزيز دور هذه المؤتمرات وما تتناوله من موضوعات في تطوير مجتمعنا وتحقيق التقدم ونتطلع الى مناقشات مثمره وتبادل من الافكار والتجارب.



فيما أوضح الدكتور هشام رشيد وكيل كلية الطب البشري ومقرر المؤتمر، أن عدد البحوث المشاركة في المؤتمر لهذا العام إلي 93 ورقة بحثية بحضور أكثر من 500 مشارك في جميع المحاور التي يتضمنها المؤتمر ، مشيرا إلي أن جميع البحوث التي سيتم قبولها بالمؤتمر، سيتم نشرها في مجلة بنها للعلوم التطبيقية كعدد خاص بعد تحكيمها وفحص نسبة الاقتباس بها.