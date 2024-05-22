ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على 3 عناصر إجرامية خلال مداهمة بؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وضبط بها 65 كيلو مخدرات و10 آلاف قرص مخدر.





سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 65 كيلو مخدرات بالقليوبية

وتم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسال عينه للمعمل الجنائي لفحصها.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد قيام حملة أمنية لمداهمة بؤرة مخدرات في القناطر الخيرية، أسفرت عن ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 55 كيلو لمخدر الحشيش و10 كيلو هيدرو و10 آلاف قرص مخدر وطبنجة عدد من الطلقات وسلاح أبيض وميزان.

وقدرت القيمة المالية بنحو 5 ونصف مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.



النطق بالحكم على سائقين لاتهامهما بقتل آخر في قليوب

تنظر الدائرة الثانية مستأنف بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، غدا الخميس، محاكمة سائقين،كان قد صدر بحقهما حكم بالإعدام أمام الدائرة السادسة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بقتل سائق، بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "فرد خرطوش" بجانبه الأيمن، لسرقته سيارته بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، للمدوالة والنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8747 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1056 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام ع ع"، 30 سنة، سائق، مقيم عين شمس الشرقية، ومحل إقامة أخر بالمرج في القاهرة، و"أحمد ع ع"، 26 سنة، سائق، ومقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لأنهما في يوم 6 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتلا عمداً المجني عليه محمد عصام علي مصطفى علي مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذاً لذلك الغرض عقدا العزم وبيتا النية على إنفاذ مشروعهما الإجرامي المتفق عليه، وأعدا له سلاحاً نارياً - فرد خرطوش وذخيرته، وسلاحاً أبيضاً مطواة، وما أن استقلا معه السيارة الرقمية (د ص ل / 264)، قيادته وسنحت لهما الفرصة بمحل آمن لهما حتى أشهرا في مواجهته السلاحين المار بيانهما - بدافع من سرقته - وأطلق ثانيهما من سلاحه الناري طلقة بجانبه الأيمن قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته إبان تواجد الأول على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية في ذات الزمان والمكان جناية سرقة السيارة الرقمية (د ص ل / 264) المملوكة للمجني عليه محمد صلاح رجب مدبولي والأموال المنقولة والمبالغ المالية المبينين وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجنى عليه الأول كون ذلك بالطريق العام من شخصين يحملان ليلاً سلاحين ناري وأبيض على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن - فرد خرطوش عيار 12 - على النحو المبين بالأوراق، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص طلقات خرطوش عيار 12 مما تستخدم على السلاح الناري مناط الاتهام الثاني على النحو المبين بالأوراق، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً - مطواة - على النحو المبين بالأوراق.