هددها بنشر صورها.. محاكمة عاجلة للمتهم بابتزاز فتاة

"هتفضلي خطيبتي لاهفضحك بصورك".. بهذه الكلمات هدد شاب خطيبته السابقة بعدما انفصلت عنه للأسباب خاصة إلا أنها فوجئت برسائل تهديد أرسلت عبر منصات السوشيال ميديا والماسنجر سعيا وراء اجتذابها وإجبارها على الاستمرار في خطبته واعتراضه على الارتباط عاطفيا بأي شخص غيره.

محاكمة عاجلة للمتهم بابتزاز فتاة

ومن جانبه أحال المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، المتهم "عمرو .ا" إلي المحاكمة الجنائية العاجلة كونه في عامي 2021م و2022م بدائرة قسم أول المحلة هدد المجني عليها "مريم .ص" عبر موقع التواصل الاجتماعي "ماسنجر" بإفشاء صور لها في أوضاع مخلة بالشرف ونشرها إلي أقاربها وذويها وأسر عائلات بلدتها والذي جاء مصحوبا بطلب إبقاء علاقتهما واستمرارها.

وتضمن قرار إحالة الشاب المتهم تعدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.



وأشار نص إحالة المتهم إلى أنه نقل إلي هاتفه الخلوي خلسة صورا خاصة بالمجني عليها بقصد ابتزازها والتشهير بها بغير رضائها.

كما تورط المتهم حسب نص الإحالة في استخدامه حساب خاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بهدف تسهيل ارتكاب جريمتين محل اتهامه بانتهاك حرمات الفتاة، وإفشاء أسرار الحياة الخاصة بها وتعمد مضايقتها بإساءته باستخدام اجهزه الاتصالات.

وحصل الشاب المتهم على صور خاصة بالمجني عليها خادشة للحياء خلسة من هاتفها المحمول أثناء خطبتهما وبرفضها استمرار تلك العلاقة توعدها وهددها كتابة بطريق وسائل التواصل الاجتماعي بنشر تلك الصور مالم تنصاع لأمره وتعود إليه وألا نشرها لذويها والعوام، فضلا عن ثبوت التحريات الفنية بالصحة اقتراف المتهم للواقعة وتهديد المجني عليها من أجل إعادة علاقتهما بقصد تهديدها كتابيا والتعدي حرمة الحياه واساءه استخدام ومضايقة المجني عليها.