فيديو .. رد فعل والدة الرئيس الإيراني عند سماع خبر مصرعه

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي إكس " تويتر سابقًا " مقطع فيديو لوالدة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في حالة يرثى لها عقب سماع خبر وفاته وأثناء تلقي التعازي داخل منزلها البسيط الموجود في حي إيساركاران بمدينة مشهد.

حاج خانم مادر #شهید_جمهور ، #رئیسی_عزیز هستند که به جوانان توصیه می کند با هم باشند و به امام زمان می گوید ابراهیم مرا کجا بردی! pic.twitter.com/FyPHGmqW55 — Hamed Sarrafpour (@HSarrafpour) May 21, 2024

وصباح الاثنين، أعلنت الرئاسة الإيرانية عن مقتل إبراهیم رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز ، وشهدت مدن تبريز وطهران وقم أمس الثلاثاء، مراسم تشييع شعبية ورسمية للرئيس الراحل ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، قبل أن يواروا الثرى.

كيف حصل الحادث؟

وفق وكالة الأنباء الإيرانية، زار رئيسي والوفد المرافق له أذربيجان الشرقية، وافتتح مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سد "قيز قلعة سي"، وهو مشروع مشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان.

و تعرضت المروحية لحادث وهي في طريق العودة إلى مدينة تبريز من أجل تدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليوند بأن قوات إغاثية من مختلف الأجهزة قد تعاونت فيما بينها للعثور على حطام المروحية في عملية استمرت لساعات.

وذكر كوليوند أن منطقة العمليات كانت مساحة واسعة جداً، وفي ظروف جوية صعبة، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 2000 جندي في عملية البحث عن المروحية الرئاسية، دون الاستعانة بقدرات ومعدات أي دولة أجنبية.

وتم التعرف على هويات جميع رفاق إبراهيم رئيسي في المروحية وليس هناك حاجة لاختبار الحمض النووي، وقال "على الرغم من الحروق تم التعرف على جثث هؤلاء الأشخاص وقام رجال الإنقاذ بنقل الجثث إلى تبريز.