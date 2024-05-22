وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون الخارجية تُطالب ألمانيا بالاعتراف بدولة فلسطين

دعت وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، اليوم الأربعاء، ألمانيا إلى ضرورة أن تبادر إلى الاعتراف بدولة فلسطين، كونه سيؤدي إلى إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وقالت فارسين خلال لقاء جمعها مع رئيس مكتب تمثيل ألمانيا لدى دولة فلسطين أوليفر أوفتشا في مقر الوزارة بمدينة رام الله، إن ألمانيا يمكنها أن تلعب دورا أساسيا يؤدي إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الضرورية، واتخاذ خطوات لوقف انتهاكات المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشادت بقرار الحكومة الألمانية استئناف دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، معربة عن شكرها لدعمها المتواصل الذي تقدمه للشعب الفلسطيني، سواء من خلال مشروعات تنموية، أو المساهمة في بناء القدرات والبنية التحتية، مؤكدة أن هذه المساعدات تسهم في تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين .

واستعرضت خطط الحكومة الفلسطينية وتطلعاتها، مؤكدة ضرورة دعم الحكومة وتمكينها وتحقيق الاستقرار المالي لها، كما أكدت أهمية تكثيف اللقاءات الثنائية بين فلسطين وألمانيا، وضرورة عقد جلسة مشاورات سياسية بشكل دوري، وتفعيل اللجان الحكومية المشتركة.

كما تطرقت وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين إلى مجمل التطورات السياسية في فلسطين، خاصة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة جراء النقص الحاد في الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وتصعيد إسرائيل عدوانها الوحشي بحق المدنيين العزل.

بدوره، أكد أوفتشا موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، واستمرار بلاده في تقديم الدعم للفلسطينيين من خلال العديد من المشروعات في مُختلف المجالات، مُشيرًا إلى أن هذا التعاون يدل على مدى اهتمام الحكومة الألمانية والتزامها تجاه فلسطين، والحرص على تقديم المساعدة في العديد من القطاعات.

الخارجية السعودية ترحب بقرار اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين

أعربت وزارة الخارجية السعودية ،عن ترحيب المملكة السعودية بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كل من مملكة النرويج ، ومملكة إسبانيا ، وجمهورية إيرلندا باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.

وثمنت المملكة - في بيان اليوم الأربعاء ،وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس" - هذا القرار الصادر من الدول الصديقة، الذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتدعو بقية الدول للمسارعة في اتخاذ نفس القرار، الذي من شأنه الإسهام في إيجاد مسار موثوق به ولا رجعة فيه بما يحقق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي - وعلى وجه الخصوص الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية - بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.

وزير خارجية الأردن: اعتراف دول أوروبية بفلسطين اليوم قرار مهم ونرحب به

رحب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي باعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين، مؤكدا أن هذا قرار مهم.

وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، بمقر وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء، إن دولا أخرى ستنضم لإسبانيا والنرويج وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأدان اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة اليوم، معتبرا ذلك خرقا للقانون الدولي.