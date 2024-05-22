موعد مباراة الترسانة وحرس الحدود في دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز

يتقابل فريق الترسانة بقيادة حسين شكري، مع نظيره حرس الحدود بقيادة محمد مكي، في الخامسة مساء اليوم، بالجولة الأولى بدورة الترقي الرباعية، لتحديد صاحب البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

وصعد الترسانة إلى الدورة الرباعية بعد صدارة ترتيب مجموعة الصعيد ب بدوري القسم الثاني ب، برصيد 42 نقطة، ليواجه ديروط متصدر مجموعة الصعيد أ، ويفوز بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتقام الدورة الرباعية بنظام دوري من دورين، يصعد صاحب المركز الأول مباشرة إلى الدوري الممتاز، فيما ضمنت باقي المراكز المشاركة بدوري المحترفين الموسم المقبل.

وعلى الجانب الآخر، يسعى حرس للعودة إلى الدوري الممتاز، بعد فشله في حجز أحد المقاعد المؤهلة مباشرة بدوري المحترفين، بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 49 نقطة، لتمنحه الدورة الرباعية فرصة أخرى للعودة إلى دوري الأضواء .

ويدير مباراة الترسانة مع حرس الحدود، كلا من محمود البنا حكمًا للساحة، محمد محمود لطفي مساعدًا أول، هشام الدسوقي مساعدًا ثان، محمود وفا حكمًا رابعًا.