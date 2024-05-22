إصابة طالبين في مشاجرة أمام مدرسة بالفيوم

أصيب اثنين من الطلاب بالفيوم بجروح إثر نشوب مشاجرة أمام مدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية بنين بالمحافظة وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كانت البداية بتلقي مدير أمن الفيوم اخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم بتلقيه بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة بين الطلاب أمام مدرسة الفيوم الثانوية الصناعية، الزخرفية بنين ، ووجود مصابين , وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث .

وتبين قيام ع . ك 18 سنة طالب بمدرسه الفيوم الثانوية الصناعيه الزخرفية بنين ، بطعن كل من م .م 18 سنة، و ك. ط 16سنه طالبين بالصف الاول الصناعي ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

القت اجهزة الامن القبض على الطالب المتهم وضبط السلاح المستخدم "كتر"، وتحرر محضراً بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

شكوى من صعوبة امتحان الدراسات

من جهه اخرى اشتكى طلاب الشهادة الاعدادية وأولياء الأمور من صعوبة امتحان مادة الدراسات الإجتماعية ، الذي أدوه اليوم الاربعاء .

اكد الطلاب وأولياء الأمور إن امتحان الدراسات الإجتماعية جاء صعبا وطويلا ، كما جاءت الأسئلة لا تتناسب مع مستوى الطالب المتوسط واغلبه مقالى .ووقت الامتحان كان ضيقا جدًا بالنظر لمستوى الأسئلة، وان الكثير منهم لم يستطع حل كل الأسئلة، و لم يتمكن الغالبية منهم من المراجعة , وأكد الطلاب أن الامتحان احتوى على أسئلة مقالية كثيرة تحتاج إلى وقت كبير للتفكير، بالإضافة إلى غموض الجزء الخاص بالخريطة.