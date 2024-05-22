موقف أحمد عبدالقادر من لقاء العودة بين الأهلي والترجي

بات الاعب أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، قريبا من تدعيم صفوف فريقه في مباراة العودة ضد الترجي التونسي يوم السبت المقبل، بعدما قطع اللاعب شوطا كبيرا من التأهيل بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية وغاب بسببها عن مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي، ويمني النفس أن يكون متاحا في المباراة النهائية.



وخاض أحمد عبد القادر المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيلي بالجري حول الملعب وانتظم في تدريبات اللاعبين المستبعدين من رحلة السفر إلى تونس، على أن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي خلال الساعات القادمة، ولكن موقفه من دخول قائمة مباراة العودة بيد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر



وتغيب عبد القادر عن المشاركة فى التدريبات الجماعيه خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية.



وكان قد عقد مارسيل كولر المدير الفنى جلسة مع اللاعب قبل السفر إلى تونس طلب خلالها مرافقة البعثة، ولكن كولر تحفظ على طلبه، من أجل المجازفة، وطلب منه الاستمرار فى أداء التدريبا بالقاهرة لتجهيزه لمباراة العودة.

ومن المنتظر أن يواجه النادي الأهلي نظيره نادي الترجي التونسي، مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، علي أرضية ملعب القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.