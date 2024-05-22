سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم الاربعاء.. شهد سعر الدولار خلال منتصف تعملات اليوم الأربعاء 22-5-2024 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار، حيث سجلت عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك الأهلي المصري 46.7 جنيه للبيع، و46.6 جنيه للشراء.

جاء ذلك على أعقاب قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري التي أصدرتها وأكدت فيها "رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%".

وفي هذا الصدد تنشر بوابة الوفد الإلكترونية"، متمثلة في قسم الاقتصاد لمتابعيها، أسعار السلع وأسعار العملات ومتابعة المستجدات التي تطرأ على الاسواق المصرية، لاسيما سعر الدولار الذي هو حديث المجتمع المصري بشكل دائم، نظرًا لانه العملة الموازية في السوق المصري بالنسبة للاستيراد والتصدير، وجاء سعره الآن وفقًا لآخر تحديث على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري نحو 46.59 جنيه للشراء، ونحو 46.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري نحو 46.7 جنيه للبيع، و46.6 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر نحو 46.7 جنيه للبيع، و46.6 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

في حين سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية نحو 46.7 جنيه للبيع، 46.6 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

أما سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك القاهرة فسجل للبيع نحو 46.70 جنيه، وللشراء 46.00 جنيه.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى سجل في بنك المصرف المتحد، اليوم الأربعاء، 22 مايو 2024، نحو 46.6 جنيه للشراء، 46.7 جنيه للبيع.