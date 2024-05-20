"خير مزارعنا لأهالينا".. مبادرة ناجحة توفر اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين

تواصل وزارة الزراعة المصرية بنجاح مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" للعام الثاني على التوالي، وذلك من خلال طرح كميات من اللحوم عالية الجودة بأسعار مناسبة للمستهلكين.

أسعار مخفضة وجودة عالية:

تُقدم المبادرة اللحوم بأسعار أقل من أسعار السوق، مما يُشكل ميزة كبيرة للمواطنين، خاصةً في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية.

مُتنفس حقيقي للمواطنين:

تُقام المبادرة على هامش معرض الزهور، الذي يُعدّ متنفسًا حقيقيًا للمواطنين، حيث يحتوي على العديد من الأجنحة التي تضم مختلف أنواع النباتات الطبية والعطرية.

تاريخ عريق:

يُعدّ معرض الزهور، الذي يُقام منذ أكثر من 90 عامًا، من أهم المعارض في مصر، حيث يُتيح للمواطنين فرصة شراء مختلف أنواع الزهور والنباتات بأسعار مناسبة.

مبادرة ناجحة:

حققت مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" نجاحًا كبيرًا في العام الماضي، حيث تم بيع كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مخفضة.

شعبية متزايدة:

تُواجه المبادرة إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، الذين يُثنون على جودة اللحوم وأسعارها المناسبة.

مبادرة مستمرة:

وأكد وزارة الزراعة على استمرارها في طرح كميات من اللحوم في معرض "خير مزارعنا لأهالينا" خلال السنوات القادمة، وذلك حرصًا منها على توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأعلن سعيد صالح مُستشار وزير الزراعة عن أسعار بعض السلع بالمعرض: «كيلو اللحوم البلدي بـ 250 جنيهً، وكيلو اللحوم المفرومة بـ 230 جنيها، وكرتونة البيض بـ 115 جنيهًا، وكيلو الكبدة البلدى بـ 250 جنيهًا، وكيلو البطاطس بـ 5 جنيها».

أعلن "مستشار وزير الزراعة" عن مفاجأة جديدة للمواطنين، حيث سيتم قريبًا الإعلان عن شادر كبير يضم كل الرؤوس الحية لتقديم الأضاحي بأسعار مخفضة أمام المواطنين.