تعرف على أشهر المتاحف في مصر

في اليوم العالمي للمتاحف..

يحتفي العالم في الثامن عشر من مايو كل عام باليوم العالمي للمتاحف وذلك من أجل تسليط الضوء على أهميتها باعتبارها الذاكرة الحية لدى الشعوب ومن العناصر المساهمة في الرفاهية والتنمية المستدامة في المجتمع.

شعار الاحتفال

ويأتي شعار الاحتفال اليوم العالمي للمتاحف هذا العام بعنوان "متاحف للتعليم والبحث".

واليوم العالمي للمتاحف هو يوم دولي يقام سنويًا من قبل دول العالم بالتنسيق مع المجلس الدولي للمتاحف.

بداية الاحتفال

كانت بداية الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف عام 1977م، بعد إقرار هذا اليوم في اجتماع المجلس الدولي للمتاحف في موسكو، وتم اختيار يوم الثامن عشر من مايو يوما عالمياً للمتاحف

الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف التوعية بأنها وسيلة هامة للتبادل الثقافي وإثراء الثقافات بين الشعوب.

وبدأ الاحتفال بجدية بهذا اليوم عام 2009 عندما شارك أكثر من 20 ألف متحف من 90 دولة في الحدث الثقافي المهم، ثم قفز العدد إلى 30000 في 129 دولة بحلول عام 2012

ويوجد العديد من المتاحف في مصر التي تفتح أبوابها للجمهور كل عام للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف كالاتي:

المتحف المصري

يتكون المتحف المصري من طابقين، يضم كل منهما مجموعة من الآثار المصرية القديمة تتخطى عدد 150 ألف قطعة أثرية التي تحكي مراحل التاريخ المصري القديم كلها. حيث يحتوي الطابق الأرضي على آثار عصر الدولة القديمة، مثل التوابيت، واللوحات، وتماثيل ضخمة من الحجر الجيري، مثل تماثيل للملوك سنوسرت، وخفرع.

متحف الفن الإسلامي

يعد متحف الفن الإسلامي من أكبر متاحف مصر و المتاحف الإسلامية في العالم وملاذًا لأغنى عرض للتراث الثقافي والفني للحضارة الإسلامية، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة فنية وأثرية من شتى بقاع العالم، مثل الصين والأندلس ومصر والشام وشمال أفريقيا.

المتحف القبطي

هو أحد متاحف مصر التي تضم مجموعة ضخمة من الآثار القبطية التي تعود إلى الفترة من القرن الرابع الميلادي، لذا يعد المتحف أحد أهم المتاحف في العالم المتخصصة في الفن القبطي الذي يحتضن ما يقرب من 20 ألف قطعة أثرية نادرة تتنوع ما بين الأناجيل والتماثيل والأيقونات واللوحات والفسيفساء والمنسوجات والنقوش.

المتحف المصري الكبير

يعتبر هذ المتحف واحدًا من أكبر متاحف مصر على وجه خاص ومن أكبر المتاحف في العالم إجمالاً، ومن المقرر أنه سوف يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تُعكس تاريخًا طويلاً يمتد على مدى آلاف السنين من الحضارة الفرعونية، أقدم الحضارات في العالم.

المتحف اليوناني الروماني

بدأ المتحف اليوناني مسيرته بـ 11 قاعة، ثم مع تزايد الاكتشافات التاريخية وصل عدد القاعات إلى 25 قاعة، تضم القاعات آثار أغلبها من العصر اليوناني الروماني والعصر البطلمي.

متحف شرم الشيخ

يعد متحف شرم الشيخ أول متحف للآثار المصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويحتوي على ما يقرب من 5200 قطعة أثرية.



متحف الاقصر

يعد متحف الأقصر ليس من أبرز متاحف الأقصر فقط، بل من أهم متاحف مصر وعامل جذب للسياح من شتى نواحي العالم، لما يحتويه من قيمة تاريخية وأثرية عظيمة.

متحف التحنيط

هو أحد أهم المتاحف المتخصصة في مجال التحنيط والذي يعد من أهم الوجهات السياحية في المدينة، يهدف المتحف إلى إبراز تقنيات فن التحنيط الفرعوني القديم، الذي كان يُعد جزءًا أساسيًا من المعتقدات الدينية للمصريين القدماء