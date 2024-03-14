موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة.. يسعى الكثير من أصحاب المعاشات إلى معرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 بالزيادة، حيث يتم الصرف يوم 15 مارس 2024 الجاري لأكثر من 5.2 مليون أسرة.

زيادة معاشات تكافل وكرامة

وكان الرئيس السيسي أقر زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 في وقت سابقٍ بنسبة 15% في شهر مارس بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه لتصبح زيادة الدعم النقدي خلال عام 55% من قيمة المعاش.

جدول زيادة معاش تكافل وكرامة

من يتقاضى معاش بمبلغ 480 جنيها يصبح 552 جنيهًا.

من يتقاضى معاش بمبلغ 500 جنيها يصبح 575 جنيهًا.

من يحصل على معاش بمبلغ 550 جنيها يصبح 632.5 جنيه.

من يتقاضى معاش بمبلغ 580 جنيها يصبح 667 جنيهًا.

من يحصل على معاش بمبلغ 620 جنيها يصبح 713 جنيهًا.

من يتقاضى معاش بمبلغ 650 جنيها يصبح 747.5 جنيهًا.

من يتقاضى معاش بمبلغ 680 جنيها يصبح 782 جنيهًا.

من يتقاضى معاش بمبلغ 700 جنيها يصبح 805 جنيهات.

من يحصل على معاش بمبلغ 740 جنيها يصبح 851 جنيهًا.

من يحصل على معاش بمبلغ 770 جنيها يصبح 885.5 جنيه.

من يحصل على بمبلغ 800 جنيها يصبح 920 جنيهًا.