7 سنوات في انتظار فيزا معاش التضامن

لم اتصور ان المسافه بعيده بينى وبين وزارة التضامن الاجتماعي الى هذا الحد ولا اقصد المسافه الوقتيه لاننى ذهبت عشرات المرات الى مقر وزارة التضامن بالعجوزه ولكن المسافه التى اقصدها هى عدم الوقوف على مشاكلنا والتحدث معنا بلغه لا تفهمها حتى لا نعاود السؤال او المطالبه بحقوقنا.

فماذا يعنى ان احرر عشرات الشكاوى واذكر فيها ان زوجى لايعمل وغير مؤمن عليه واجد الرد ان الرقم القومى به خطأ ، وهل الارقام القوميه باختيارنا او لنا دخل فيها ، ورغم ذلك تم تجديد البطاقه الشخصيه ورقمه االقومى‏

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ورغم ذلك لا زال حلم استخراج فيزا تكافل وكرامه بعيد المنال ، لذلك اناشد السيده الفاضله نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مساعدتى فى استخراج الفيزا لأن حالة اسرتى الماديه فى الحضيض

‏عزيزه عبدالتواب محمد سيد

‏الدناويه العياط الجيزه

