منذ فتح باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، ويسعى الكثير من المواطنين إلى التقديم بالطلبات بغية تقنين أوضاعهم، في المركز التكنولوجي في المركز أو الحي التابعين له، وفي السياق يجب على المواطنين الراغبين في التقديم للتصالح تجهيز المستندات المطلوبة للتصالح.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات.

رفض التصالح في مخالفات البناء

ويرفض التصالح في مخالفات البناء، عند عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري.

طلب التصالح في مخالفات البناء

ومن بين الحالات التي يرفض فيها طلب التصالح عند التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، وعند حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، و عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء

توفر المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب للأعمال المطلوب التصالح عليها.

وجود صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.

الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب للتصالح.

وجود نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة من مكتب هندسي.

توفر الموافقة على تقنين وضع اليد، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.

توفر شهادة من المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح

وجود الإيصال الدال على سداد رسم فحص ودراسة الطلب.

وجود الإيصال الدال على سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

وجود نسخة رقمية من كافة المستندات المرفق بطلب التصالح.